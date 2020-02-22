Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başka ülkelerin, darbecilerin, gezici vandalların çıkarlarını savunan bir...
Bergama ilçesinde kurulan platformdan vatandaşlara hitap Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Bergama ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
22.02.2020 19:42 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:46
Bergama ilçesinde kurulan platformdan vatandaşlara hitap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Bergama ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
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Kaynak: AA