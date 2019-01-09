Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başınızdaki Fetö Denen Adamın Arkasındakiler Ne Zamana Kadar Arkasında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başınızdaki Fetö Denen Adamın Arkasındakiler Ne Zamana Kadar Arkasında...

IHAAW140242-SIY/09-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başınızdaki FETÖ denen adamın arkasındakiler ne zamana kadar arkasında durur bilemem ama eninde sonunda o da gelecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

IHAAW140242-SIY/09-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başınızdaki FETÖ denen adamın arkasındakiler ne zamana kadar arkasında durur bilemem ama eninde sonunda o da gelecek" dedi. 09.01.2019 14: 02: 42 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
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