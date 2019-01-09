IHAAW140242-SIY/09-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başınızdaki FETÖ denen adamın arkasındakiler ne zamana kadar arkasında durur bilemem ama eninde sonunda o da gelecek" dedi. 09.01.2019 14: 02: 42 TSI

NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA