Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başınızdaki Fetö Denen Adamın Arkasındakiler Ne Zamana Kadar Arkasında...
IHAAW140242-SIY/09-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başınızdaki FETÖ denen adamın arkasındakiler ne zamana kadar arkasında durur bilemem ama eninde sonunda o da gelecek" dedi.
IHAAW140242-SIY/09-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başınızdaki FETÖ denen adamın arkasındakiler ne zamana kadar arkasında durur bilemem ama eninde sonunda o da gelecek" dedi. 09.01.2019 14: 02: 42 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA