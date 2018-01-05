Cumhurbaşkanı Erdoğan Basın Mensuplarının Sorularını Yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir terör örgütünü iki terör örgütüyle yok etme anlayışı terörle mücadele değildir" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı ortak basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının AB-Türkiye sürecine yönelik yönelttiği soru üzerine Erdoğan, "AB ilişkilerinin ivme kazanması, beklediğimizi alabilmek için biraz zaman gerekecek. Gerek Dışişleri gerek AB Bakanımız süreci takip ediyorlar. AB ile 16 fasıl açıldı ama bunlar kapanmış değil" dedi.



Fransız gazetecinin MİT tırları sorusunu imalı bir şekilde sorması üzerine Erdoğan'dan sert tepki geldi. Erdoğan, Fransız gazeteciye "Bu soruyu FETÖ ağzıyla soruyorsun" diyerek şunları kaydetti:



"O tırlarla ilgili operasyonu yapanlar şuanda cezaevinde. İstihbarat teşkilatının bu tür operasyonlara yönelik kamyonlarla nereye silah taşıyacağına yönelik yetkileri var. Sen bana bunu soruyorsun da ABD'nin getirdiği 4 bin tır silahı niye sormuyorsun. Bir başkasının ağzıyla konuşmayın. Bunları yutacak biri yok. Tamamen bir FETÖ ağzıdır bu. FETÖ ağzıyla konuşmamayı öğrenin"



"Astana ve Soçi süreçleri Cenevre'yi tamamlayıcı çalışmalardır"



Astana -Soçi süreçlerine ilişkin yöneltilen soru üzerine Erdoğan, "Suriye krizine yönelik, Astana süreciyle alakalı olarak 8. bölümünü yaptık. 8. bölümdeki çalışmalar devam ediyor. Astana, sadece Rusya ve İran'ın katıldığı süreç değil. Bu sürecin devamında Soçi çalışmaları başlatıldı. Bu süreçler, Cenevre'ye alternatif değil Cenevre'yi tamamlayıcı çalışmalardır. Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşturulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunun gereği neyse yaparız. Sınırda tamamıyla yerleşim bölgeleri olduğu gibi 260 bin mülteci de bu sınırlarda yaşıyor. Amerika'nın hala PYD/PYG'ye tırlarla yüklü silahları vermesi üzüntü kaynağımız. Müttefiksek bunun gereğini yapmaz lazım. Bir terör örgütünü iki terör örgütüyle yok etme anlayışı terörle mücadele değildir. Hedefimiz Esed'siz Suriye halkının kendi iradesiyle seçimi gerçekleştirmektedir. Suriye halkının kendi iradesinin ortay çıktığını görmemiz gerekir" diye konuştu. - PARİS