Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan ve Bakanlarla Bir Araya Geldi, Toplantı 6 Saat Sürdü

Tarabya Huber Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısı sona erdi.

TOPLANTI 6 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Tarabya Huber Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili saat 12.00'de başlayan değerlendirme toplantısı saat 18.00 itibariyle sona erdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE GEÇİŞ KONUSU DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Başbakan Binali Yıldırım ile bazı bakanlar ve bürokratlar katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş ve uyum yasalarıyla ilgili konuların ele alındığı öğrenildi.