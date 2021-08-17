Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başarısını sahada bilfiil ispat etmiş olan silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başarısını sahada bilfiil ispat etmiş olan silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başarısını sahada bilfiil ispat etmiş olan silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu