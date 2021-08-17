Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başarısını sahada bilfiil ispat etmiş olan silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başarısını sahada bilfiil ispat etmiş olan silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başarısını sahada bilfiil ispat etmiş olan silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4...
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başarısını sahada bilfiil ispat etmiş olan silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başarısını sahada bilfiil ispat etmiş olan silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başarısını sahada bilfiil ispat etmiş olan silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4... - Haberler
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