Haberler » Spor » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Roma maçını izledi - Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Roma maçını izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir ile Roma arasında oynanan ve konuk takımın 3 - 0 galip geldiği UEFA Avrupa Ligi müsabakasını, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda takip etti.

29.11.2019 00:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 00:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Roma maçını izledi

 

, ile arasında oynanan ve konuk takımın 3 - 0 galip geldiği UEFA Avrupa Ligi müsabakasını, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda takip etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da eşlik etti.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et