Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Roma maçını izledi

29.11.2019 00:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 00:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir ile Roma arasında oynanan ve konuk takımın 3 - 0 galip geldiği UEFA Avrupa Ligi müsabakasını, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda takip etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da eşlik etti.

Kaynak: DHA