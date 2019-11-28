Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Roma maçını izledi

28.11.2019 23:16 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir ile Roma arasında oynanan ve konuk takımın 3 - 0 galip geldiği UEFA Avrupa Ligi müsabakasını, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Erdoğan'ın stattan ayrılışı

Kaynak: DHA