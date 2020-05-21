Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışı yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi
21.05.2020 12:21 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:21

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışı yapılıyor. Açılış töreni öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan helikopterle alana geldi.Hastanenin açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve telekonferansla Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin katılımıyla yapılacak. Açılış törenine katılacak olanlar, hastaneye tek tek kimlik kontrolü ile alındı. Erdoğan hastenede incelemelerde bulunuyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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