Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı yapılacak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne helikopterle geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı yapılacak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne helikopterle geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11.45 sıralarında helikopterle Huber Köşkü'nden ayrılarak açılışı yapılacak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopteri hastanenin çatısında bulunan piste iniş yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerle birlikte hastanede incelemelerde bulunan Erdoğan, ilgililerden bilgi aldı.

(Ferhat Yasak/İHA)

Kaynak: İHA