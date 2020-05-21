- Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde - Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün açılışı yapılacak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne helikopterle geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün açılışı yapılacak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne helikopterle geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11.45 sıralarında helikopterle Huber Köşkü'nden ayrılarak açılışı yapılacak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopteri hastaneni çatısında bulunan piste iniş yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerle birlikte hastanede incelemelerde bulunan Erdoğan, ilgililerden bilgi aldı. Kaynak: İHA