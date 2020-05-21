Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı yapılacak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne helikopterle geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde
21.05.2020 12:21 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı yapılacak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne helikopterle geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11.45 sıralarında helikopterle Huber Köşkü'nden ayrılarak açılışı yapılacak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopteri hastanenin çatısında bulunan piste iniş yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerle birlikte hastanede incelemelerde bulunan Erdoğan, ilgililerden bilgi aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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