Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti - İSTANBUL

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti - İSTANBUL

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
Basın kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kaynak: AA
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