Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
Basın kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Kaynak: AA
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