Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barron'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barron'u kabul etti

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u kabul etti.

25.09.2019 00:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barron'u kabul etti

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Barron ile bir araya geldi.

BM Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et