Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı'nı da mecbur kaldığımız için yaptık. Şayet PKK-YPG...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı'nı da mecbur kaldığımız için yaptık. Şayet PKK-YPG...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı'nı da mecbur kaldığımız için yaptık. Şayet PKK-YPG terör örgütü konusundaki ikazlarımıza kulak verilmiş olsaydı şimdi böyle bir sorunla uğraşmayacaktık."

18.10.2019 15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı'nı da mecbur kaldığımız için yaptık. Şayet PKK-YPG terör örgütü konusundaki ikazlarımıza kulak verilmiş olsaydı şimdi böyle bir sorunla uğraşmayacaktık."

Kaynak: AA
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