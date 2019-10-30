Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı'nı yapmamızın tek sebebi, terör devleti kurmak...
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanları ile toplantıda bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanları ile toplantıda bir araya geldi. (3)
Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı'nı yapmamızın tek sebebi, terör devleti kurmak isteyenlerin başına oraları geçirme niyetidir, bunu başardık."
VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı'nı yapmamızın tek sebebi, terör devleti kurmak...