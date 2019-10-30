Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı'nı yapmamızın tek sebebi, terör devleti kurmak...

30.10.2019 17:01

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanları ile toplantıda bir araya geldi. (3)

Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı'nı yapmamızın tek sebebi, terör devleti kurmak isteyenlerin başına oraları geçirme niyetidir, bunu başardık."

Kaynak: AA