Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Lafa gelince demokrasi ve insan haklarını kimseye...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Lafa gelince demokrasi ve insan haklarını kimseye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Lafa gelince demokrasi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar teröristleri kurtarmak için seferber olurken Pakistan, haklı mücadelesinde dimdik Türkiye'nin yanında yer alıyor.

14.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "() Lafa gelince demokrasi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar teröristleri kurtarmak için seferber olurken , haklı mücadelesinde dimdik 'nin yanında yer alıyor."

Kaynak: AA
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