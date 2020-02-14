Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Lafa gelince demokrasi ve insan haklarını kimseye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Lafa gelince demokrasi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar teröristleri kurtarmak için seferber olurken Pakistan, haklı mücadelesinde dimdik Türkiye'nin yanında yer alıyor.
14.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Lafa gelince demokrasi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar teröristleri kurtarmak için seferber olurken Pakistan, haklı mücadelesinde dimdik Türkiye'nin yanında yer alıyor."
Kaynak: AA