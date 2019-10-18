Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Sanıyorum ilk bir - iki gün, Türkiye'nin böyle bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Sanıyorum ilk bir - iki gün, Türkiye'nin böyle bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Sanıyorum ilk bir - iki gün, Türkiye'nin böyle bir başarı gösteremeyeceğini düşündükleri için nispeten düşük tepki koymuşlardır.

18.10.2019 14:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Sanıyorum ilk bir - iki gün, Türkiye'nin böyle bir başarı gösteremeyeceğini düşündükleri için nispeten düşük tepki koymuşlardır. Türkiye'nin harekatı başarıyla tamamlayacağı anlaşılınca tepkiler akıl ve mantık sınırlarını zorlayan bir düzeye yükseldi."

Kaynak: AA
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