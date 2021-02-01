Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Manço'yu andı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Manço'yu andı

01.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Manço'yu andı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Barış Manço'yu vefatının 22'nci yılında rahmet ve minnetle andı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Barış Manço'yu vefatının 22'nci yılında rahmet ve minnetle andı.

Erdoğan, sosyal medya hesaplarından merhum sanatçı Barış Manço ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Müzik dünyamızın kıymetli duayenlerinden biri olan, 7'den 77'ye herkesin hafızasında çok çok farklı bir yer edinen Barış Manço'yu vefatının 22. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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