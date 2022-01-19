Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankaların, darphanenin ve altın rafinerilerinin içinde yer aldığı mekanizmayla vatandaşlarımızın altınlarını sisteme... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankaların, darphanenin ve altın rafinerilerinin içinde yer aldığı mekanizmayla vatandaşlarımızın altınlarını sisteme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankaların, darphanenin ve altın rafinerilerinin içinde yer aldığı mekanizmayla vatandaşlarımızın altınlarını sisteme sokmalarını temin edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankaların, darphanenin ve altın rafinerilerinin içinde yer aldığı mekanizmayla vatandaşlarımızın altınlarını sisteme sokmalarını temin edeceğiz."

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haber

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