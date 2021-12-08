Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankada, yastık altında dövizi olanlara çağrı yapmak istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankada, yastık altında dövizi olanlara çağrı yapmak istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankada, yastık altında dövizi olanlara çağrı yapmak istiyorum. Döviz kurundaki dalgalanma geçici olacaktır. Üretim modelinin fırsatlarına yatırım yapmalılar." - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankada, yastık altında, kasasında parası, özellikle dövizi bulunan herkesi yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları...
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