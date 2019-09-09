Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankacılık dışı finansal kesimin büyümesine yönelik adımlar atıyoruz"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Rektörlük Binasında düzenlenen Alternatif Finansta Yeni Ufuklar: Likidite, Yeşil Finans ve Politik Ekonomi Programına katılarak konuşma yaptı.
09.09.2019 12:59
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Rektörlük Binasında düzenlenen Alternatif Finansta Yeni Ufuklar: Likidite, Yeşil Finans ve Politik Ekonomi Programına katılarak konuşma yaptı.
Kaynak: AA