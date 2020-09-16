Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen'i kabul etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen'i kabul etti
16.09.2020 12:37 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak yapıldı.

(İlker Turak/İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Beren Saat Demet Akalın Nihal Candan
Spor Arda Turan Adem Büyük Burak Yılmaz Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Ateş Kaza Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen'i kabul etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 12:45:41. #1.14#
title