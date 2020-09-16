Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen'i kabul etti.
16.09.2020 12:37 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak yapıldı.
(İlker Turak/İHA)
Kaynak: İHA