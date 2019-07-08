Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece önemlidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece önemlidir. Ülkemizin bu coğrafyada yaşanan gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur"

Kaynak: AA
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