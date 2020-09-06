Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir ve Bilecik'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir ve Bilecik'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir ve Bilecik'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir ve Bilecik'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı
06.09.2020 10:59 | Son Güncelleme: 06.09.2020 11:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir ve Bilecik'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Hasan Şıldak ve Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a, Bilecik'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla da Vali Bilal Şentürk ve Belediye Başkanı Semih Şahin'e tebrik mesajı gönderdi.

Kaynak: AA

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