Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Balıkesir'de meydana gelen trafik kazası başta olmak üzere son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Balıkesir'de meydana gelen trafik kazası başta olmak üzere son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Balıkesir'deki trafik kazası başta olmak üzere ülkemizde son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı - Haberler
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