Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Balıkesir'deki Zağanos Paşa Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni'nin ardından, Zağanos Paşa Camisi'ne geldi.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan ve milletvekilleri eşlik etti.

Erdoğan, namazın ardından cami bahçesinde bulunan Zağanos Paşa Türbesi'ni de ziyaret ederek dua okudu.

Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektiren Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti.