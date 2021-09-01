Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan balıkçılara başarılı bir sezon diledi
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan balıkçılara başarılı bir sezon diledi

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan balıkçılara başarılı bir sezon diledi
Anadolu Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, denizlere açılan balıkçılara Allah'tan bereketli ve başarılı bir sezon diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, denizlere açılan balıkçılara Allah'tan bereketli ve başarılı bir sezon diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vira bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah'tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağların hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına, bahtınız açık olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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