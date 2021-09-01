Erdoğan: Balıkçı kardeşlerimize bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum
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Erdoğan: Balıkçı kardeşlerimize bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum

Erdoğan: Balıkçı kardeşlerimize bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, av sezonu başlaması ile ilgili Twitter'dan paylaşım yaptı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, av sezonu başlaması ile ilgili Twitter'dan paylaşım yaptı. Paylaşımda "'Vira Bismillah' diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah'tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizlerde av sezonun başlaması ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, mesajında "Vira Bismillah' diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah'tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağların hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına, bahtınız açık olsun" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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