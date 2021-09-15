Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle anıyorum. Tüm Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.
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