Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Türk Şehitliğini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Türk Şehitliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Türk Şehitliğini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak için geldiği Bakü'de Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak için geldiği Bakü'de Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde gerçekleştirdiği hitabının ardından Türk ve Azerbaycan şehitliğine geçti. Mezarlara karanfil bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dua etti. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap etti: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap etti: (2)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, 'İnşaallah Karabağ'ı yeniden inşa edip yeni bir Karabağ ortaya...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "İnşaallah Karabağ'ı yeniden inşa edip yeni bir Karabağ ortaya...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap etti: (1)
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap etti: (1)

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