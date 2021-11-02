Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakir İzetbegoviç'i kabul etti (1)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç'i kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç'i kabul etti. Üsküdar Çengelköy'deki kabul basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme 15.05'te başladı. Kabulde ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağı öğrenildi.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi İzetbegoviç'i kabul etti
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