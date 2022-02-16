Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakanlıklarımız KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını yakından takip edecek, aksi yönde davranış sergileyen... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakanlıklarımız KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını yakından takip edecek, aksi yönde davranış sergileyen...

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakanlıklarımız KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını yakından takip edecek, aksi yönde davranış sergileyen firmalara gereken yaptırımları uygulayacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakanlıklarımız KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını yakından takip edecek, aksi yönde davranış sergileyen firmalara gereken yaptırımları uygulayacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlıklarımız KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını yakından takip edecek, aksi yönde davranış sergileyen...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlıklarımız KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını yakından takip edecek, aksi yönde davranış sergileyen...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlıklarımız KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını yakından takip edecek, aksi yönde davranış sergileyen...

İhlas Haber Ajansı - Genel

Recep Tayyip Erdoğan, Genel, Haberler

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