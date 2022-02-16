Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakanlıklarımız, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip edecek, aksi davranış sergileyen firmalara...
AA, Barış Gündoğan - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakanlıklarımız, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip edecek, aksi davranış sergileyen firmalara gerekli yaptırımı uygulayacaklardır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakanlıklarımız, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip edecek, aksi davranış sergileyen firmalara gerekli yaptırımı uygulayacaklardır"
AA / Barış Gündoğan - Politika