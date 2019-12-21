Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanın oğlunun nikah şahidi oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanın oğlunun nikah şahidi oldu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay'ın nikahında şahitlik yaptı.

21.12.2019 22:42 | Son Güncelleme: 21.12.2019 22:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanın oğlunun nikah şahidi oldu
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 'ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay'ın nikahında şahitlik yaptı.

Haliç Kongre Merkezi'nde dünya evine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı. Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın kıydığı nikaha şahitlik etti. Evlilik cüzdanını geline veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turhan çiftini kutladı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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