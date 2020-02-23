Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu'dan bilgi aldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın batısında meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştü.

23.02.2020 12:11 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı , 'ın batısında meydana gelen ve 'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen bölgeler ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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