Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çeltik hibe olarak dağıtılmadı. Patates ve soğanı hibe olarak dağıtalım dedik. Kararı bu şekilde verdik"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çeltik hibe olarak dağıtılmadı. Patates ve soğanı hibe olarak dağıtalım dedik. Kararı bu şekilde verdik"

İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çeltik hibe olarak dağıtılmadı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çeltik hibe olarak dağıtılmadı. Patates ve soğanı hibe olarak dağıtalım dedik. Kararı bu şekilde verdik"

-"Türkiye'de din eğitimi konusunda sorunlar çözülmüştür. Kuzey Kıbrıs bir Fransa değildir. Kuzey Kıbrıs Türkiye'deki uygulamalar neysek uygulama safhasına geçmelidir"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gündeme dair konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çeltik hibe olarak dağıtılmadı. Patates ve soğanı hibe olarak dağıtalım dedik. Kararı bu şekilde verdik'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çeltik hibe olarak dağıtılmadı. Patates ve soğanı hibe olarak dağıtalım dedik. Kararı bu şekilde verdik'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çeltik hibe olarak dağıtılmadı. Patates ve soğanı hibe olarak dağıtalım dedik. Kararı bu şekilde verdik'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çeltik hibe olarak dağıtılmadı. Patates ve soğanı hibe olarak dağıtalım dedik. Kararı bu şekilde verdik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR

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