Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çeltik hibe olarak dağıtılmadı. Patates ve soğanı hibe olarak dağıtalım dedik. Kararı bu şekilde verdik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çeltik hibe olarak dağıtılmadı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çeltik hibe olarak dağıtılmadı. Patates ve soğanı hibe olarak dağıtalım dedik. Kararı bu şekilde verdik"
-"Türkiye'de din eğitimi konusunda sorunlar çözülmüştür. Kuzey Kıbrıs bir Fransa değildir. Kuzey Kıbrıs Türkiye'deki uygulamalar neysek uygulama safhasına geçmelidir"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gündeme dair konularla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR