Cumhurbaşkanı Erdoğan; Bakan Kasapoğlu ve futbol camiası temsilcilerini kabul etti

14.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanlarını kabul etti.

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Kaynak: DHA