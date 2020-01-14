Haberler » Spor » Cumhurbaşkanı Erdoğan; Bakan Kasapoğlu ve futbol camiası temsilcilerini kabul etti - Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Bakan Kasapoğlu ve futbol camiası temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanlarını kabul etti.

14.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Bakan Kasapoğlu ve futbol camiası temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı ; Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı , Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanlarını kabul etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kabulden görüntülerDetaylar

 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler