Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Türk-İş heyetini kabul etti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Türk-İş heyetini kabul etti

AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyeti kabul etmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay başkanlığındaki Türk-İş heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyeti kabul etmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay başkanlığındaki Türk-İş heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Türk-İş heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Türk-İş heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Türk-İş heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Türk-İş heyetini kabul etti

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AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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