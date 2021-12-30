Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Türk-İş heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyeti kabul etmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay başkanlığındaki Türk-İş heyetini kabul etti.