Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyeti...
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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