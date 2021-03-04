Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan bilgi aldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te askeri helikopterin kaza kırıma uğrayıp, 10 askerin şehit olmasıyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 10 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama- kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı diledi, yaralı askerlere şifa temennisinde bulundu.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı