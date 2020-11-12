Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı El Halife ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı El Halife ile görüştü

12.11.2020 23:53 | Son Güncelleme: 12.11.2020 23:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı El Halife ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, vefat eden Bahreyn Başbakanı Prens Halife Bin Salman El Halife'ye Allah'tan rahmet, merhumun yakınlarına ve Bahreyn halkına başsağlığı temennisinde bulundu. Türkiye- Bahreyn ilişkilerine ivme kazandıracak hususların da ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki köklü tarihi, beşeri ve kültürel bağlara dayalı münasebetlerin geliştirilmesinin, bölgede karşı karşıya bulunulan pek çok müşterek sorunun çözümüne olumlu katkıda bulunacağına inandığını belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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