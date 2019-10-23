Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyareti Cumhurbaşkanlığı araç konvoyunun geçişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
23.10.2019 18:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyareti
Cumhurbaşkanlığı araç konvoyunun geçişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Kaynak: AA