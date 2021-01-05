Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek
05.01.2021 13:58 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret edecekCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Ziyaretin, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin evinde, bugün öğleden sonra gerçekleşmesi öngörülüyor.
ANKARA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı