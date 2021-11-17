Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü (3)

GÖRÜŞME 45 DAKİKA SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapılmadı. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrılarak partisinin genel merkezine gitti.

ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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