Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

04.02.2021 16:42 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:48
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Saat 15.37'de başlayan ve basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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