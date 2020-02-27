Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Görüşme, saat 16.00'da başladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü. Görüşmeye ilişkin, İletişim Başkanlığı fotoğraf ve görüntü paylaşırken, açıklama yapılmadı.
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ANKARA,
Kaynak: DHA