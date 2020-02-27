Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

27.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

, MHP Genel Başkanı ile görüştü.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Görüşme, saat 16.00'da başladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü. Görüşmeye ilişkin, İletişim Başkanlığı fotoğraf ve görüntü paylaşırken, açıklama yapılmadı.


Kaynak: DHA

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