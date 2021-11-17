Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Saat 14.00'teki görüşme, basına kapalı gerçekleştirilecek.

ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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