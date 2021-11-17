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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecekCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Saat 14.00'teki görüşme, basına kapalı gerçekleştirilecek.

ANKARA, -


Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

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