Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile bugün 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirecektir" denildi.

Kaynak: DHA